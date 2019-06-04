Борис Джонсон отказался от личной встречи с Трампом - ТВ

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, считающийся фаворитом на выборах нового главы Консервативной партии, отклонил предложение президента США Дональда Трампа провести личную встречу, сообщает британский телеканал ITV со ссылкой на источник из окружения Джонсона.
По данным источника, во вторник Трамп и Джонсон провели 20-минутную телефонную беседу, в ходе которой Джонсон отказался от предложения Трампа. При этом британский политик пояснил, что позднее во вторник у него запланирована встреча с другими кандидатами на должность главы Консервативной партии.
Однако, подчеркнул источник, беседа прошла в дружественной и продуктивной атмосфере.
Накануне Борис Джонсон объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Ранее Трамп заявил, что очень хорошо относится к видным сторонникам выхода Великобритании из ЕС - экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону и главе партии "Брекзит" Найджелу Фаражу.
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