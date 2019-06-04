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04.06.2019 17:05

Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан

Банк Республика провел очередную социальную акцию в преддверии праздника Рамазан, одного из священных праздников мусульманского мира.


Так, на этот раз сотрудники Банка посетили детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в лечении и специальном уходе, в центре развития детей «Чираг» в поселке Сарай. Представители банка поприветствовали 30 семей, которые пришли на встречу, поздравили их с наступающим праздником Рамазан и пожелали детям здоровья. Затем сотрудники банка раздали специальные праздничные подарки, состоящие из продуктов питания малоимущим семьям.


По сообщению банка, основная цель акции заключалась в создании праздничной атмосферы детям, информирование общественности о проблемах детей с ограниченными возможностями здоровья из малообеспеченных семей, чтобы добиться поддержки общественности.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]