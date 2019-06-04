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Финансы 04.06.2019 17:23

Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ

Председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Вугар Намазов покинул свою должность, сообщил "Интерфакс-Азербайджан" сам Намазов.

"Накануне состоялось очередное собрание акционеров БФБ, на котором были утверждены финансовые результаты за 2018 год и бюджет на 2019 год, а также сформирован новый состав аудиторского комитета. Кроме того, акционеры приняли решение освободить меня с занимаемой должности в связи с моим переходом на новую работу", - сказал Намазов.

Он добавил, что обязанности руководителя временно будет исполнять член правления БФБ Эльдар Абдуллаев.

БФБ - коммерческая организация, созданная и функционирующая в форме закрытого акционерного общества. БФБ была учреждена в 2000 году с целью формирования организованного фондового рынка в стране. БФБ осуществляет торговые и расчетные (клиринговые) операции по корпоративным ценным бумагам. Торговые, депозитарные и клиринговые операции на первичном и вторичном рынках государственных ценных бумаг (краткосрочные государственные облигации (ГКО) министерства финансов и ноты Центрального Банка проводятся исключительно на БФБ.

А. Мамедов

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Тэги: БИРЖА, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]