Зеленский и Юнкер проводят первую встречу в Брюсселе

В Брюсселе во вторник началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождает замглавы президентской администрации Вадим Пристайко и постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.

Украинская делегация прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner.

Гостей на входе встретил сам Юнкер и, приобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту фотографирования.

После этого президент Украины и глава Еврокомиссии прошли в помещение.