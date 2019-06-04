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СНГ 04.06.2019 19:45

Зеленский и Юнкер проводят первую встречу в Брюсселе

В Брюсселе во вторник началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленского сопровождает замглавы президентской администрации Вадим Пристайко и постпред Украины при ЕС Николай Точицкий.

Украинская делегация прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner.

Гостей на входе встретил сам Юнкер и, приобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту фотографирования.

После этого президент Украины и глава Еврокомиссии прошли в помещение.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЮНКЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]