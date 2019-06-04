Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.06.2019 19:46

Трамп может продлить СНВ-III, если снимет с поста советника Болтона - экс-глава Пентагона

Администрация США может продлить СНВ-III в 2020 году, если вместо Джона Болтона на должности советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности окажется другой человек, полагает экс-министр обороны США Уильям Перри.

"Все указывает на то, что Трамп не заинтересован в продлении СНВ-III в 2020 году. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон выступал против (продления - ИФ) еще до того, как вступил в эту должность" - заявил Перри "Интерфаксу" "на полях" конференции Международного Люксембургского форума в Риме.

При этом экс-министр не исключил, что ситуация с продлением СНВ-III может сдвинуться с мертвой точки, если Трамп сменит своего советника.

"Для того чтобы ситуация изменилась, возможны два варианта: либо Трамп назначит нового советника, либо Трампа переизберут, и у нового человека (на посту советника - ИФ) уже будет другое мнение по поводу соглашений", - подчеркнул Перри.

Отвечая на вопрос о перспективах сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), экс-шеф Пентагона, заявил, что участие Китая в обновленной версии этого договора "желательно", но маловероятно

"Подключение Китая к обновленной версии ДРСМД очень желательно, с участием трех сторон - России, США и Китая. Но я не вижу заинтересованности со стороны Китая, и в ближайшее время такая заинтересованность вряд ли будет", - сказал Перри.

Комментируя выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, экс-министр выразил уверенность, что заключение нового ядерного соглашения США с Ираном возможно.

"Это возможно, но со стороны США я не вижу политической воли" - отметил Перри.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ДОГОВОР, БОЛТОН


Похожие новости


Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы РФ будет приветствовать начало переговоров между Ираном и США, навязывать свои услуги не будет - Лавров Болтон в июне обсудит с коллегами из РФ и Израиля вопросы региональной безопасности - Белый дом США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков Участие Анкары в программе F-35 не может зависеть от сделки по покупке С-400 - Минобороны Турции Трамп подтвердил причастность Вашингтона к кибератаке против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]