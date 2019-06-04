Трамп может продлить СНВ-III, если снимет с поста советника Болтона - экс-глава Пентагона

Администрация США может продлить СНВ-III в 2020 году, если вместо Джона Болтона на должности советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности окажется другой человек, полагает экс-министр обороны США Уильям Перри.
"Все указывает на то, что Трамп не заинтересован в продлении СНВ-III в 2020 году. Его советник по национальной безопасности Джон Болтон выступал против (продления - ИФ) еще до того, как вступил в эту должность" - заявил Перри "Интерфаксу" "на полях" конференции Международного Люксембургского форума в Риме.
При этом экс-министр не исключил, что ситуация с продлением СНВ-III может сдвинуться с мертвой точки, если Трамп сменит своего советника.
"Для того чтобы ситуация изменилась, возможны два варианта: либо Трамп назначит нового советника, либо Трампа переизберут, и у нового человека (на посту советника - ИФ) уже будет другое мнение по поводу соглашений", - подчеркнул Перри.
Отвечая на вопрос о перспективах сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), экс-шеф Пентагона, заявил, что участие Китая в обновленной версии этого договора "желательно", но маловероятно
"Подключение Китая к обновленной версии ДРСМД очень желательно, с участием трех сторон - России, США и Китая. Но я не вижу заинтересованности со стороны Китая, и в ближайшее время такая заинтересованность вряд ли будет", - сказал Перри.
Комментируя выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, экс-министр выразил уверенность, что заключение нового ядерного соглашения США с Ираном возможно.
"Это возможно, но со стороны США я не вижу политической воли" - отметил Перри.
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