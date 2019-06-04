Британия и США работают над тем, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, но разными средствами - Мэй

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила во вторник, что обсудила иранскую проблему с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на то, что не согласна с ним по поводу методов решения проблемы.
"Мы сегодня вновь обсуждали важность совместной работы двух наших стран, чтобы реагировать на дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе, а также, чтобы гарантировать отсутствие возможности у Ирана получить ядерное оружие", - заявила британский премьер на совместной пресс-конференции с Трампом.
"И хотя мы предпочитаем разные способы достижения этого, как я уже говорила ранее, Британия поддерживает ядерную сделку, но очевидно, что оба наших государства хотят достичь одной и той же цели", - подчеркнула Мэй.
Она отметила, что для Ирана важно продолжать соблюдение обязательств в рамках этого соглашения.
В последнее время отношения между Ираном и США обострились. 8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.
При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.
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