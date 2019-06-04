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Дальнее зарубежье 04.06.2019 17:41

Трамп считает разработку ядерного оружия самой большой угрозой

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что разработка и распространение ядерного оружия в настоящее время представляет самую большую угрозу для человечества.

"Среди насущных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, - разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это самая большая угроза", - сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне.

В этом контексте американский лидер указал на иранскую ядерную проблему. Он отметил, что Вашингтон и Лондон нацелены на то, чтобы добиться от Ирана отказа от ядерного оружия.

"США и Великобритания решительно настроены добиться того, что Иран никогда не разрабатывал ядерного оружия и перестал поддерживать и вести террористическую деятельность", - сказал Трамп.

"И я верю, что это случится", - добавил он.

У США и Великобритании - разные подходы к решению иранской ядерной проблемы: администрация Трампа ранее вышла из соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников. Лондон же считает нужным продолжать добиваться от Ирана выполнения всех обязательств в рамках этого соглашения.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]