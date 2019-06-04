ЕС осудил разгон мирных демонстрантов в Судане

Евросоюз осудил силовой разгон мирной сидячей демонстрации в Судане и потребовал от правящих в стране военных соблюдать верховенство права и проявлять сдержанность.

"Нет никакого оправдания применению силы для разгона мирной сидячей демонстрации; Переходный военный совет несет ответственность за безопасность и верховенство права в стране и обязан действовать сдержанно", - подчеркивается в распространенном во вторник заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы.

ЕС ожидает, что Переходный военный совет будет уважать право людей на мирный протест. Любая эскалация применения насилия может лишь сорвать необходимый политический процесс и завести в опасный тупик. Приоритетом, по мнению ЕС, должен быть поиск скорейшего консенсуса, который позволит передать власть гражданским властям.

В заявлении выражено соболезнование семьям и близким погибших в результате действий военных властей.