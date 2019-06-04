США и Великобритания могут заключить выдающееся соглашение по торговле - Трамп

США и находящаяся в процессе выхода из ЕС Великобритания способны согласовать отличную двустороннюю торговую сделку, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы готовим потрясающую торговую сделку. Для этого есть колоссальный потенциал", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

В настоящее время Великобритания не может подписывать такие документы с другими странами, так как это - прерогатива ЕС. Однако выход из Евросоюза как раз даст Лондону отсутствующую ныне возможность заключения двусторонних торговых соглашений.