Азербайджан планирует наладить совместное производство итальянских реактивных самолетов

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхъя Мусаев и гендиректор действующей в сфере оборонной промышленности итальянской компании «Leonardo» Лоренцо Мариани обсудили совместную реализацию проектов в военно-технической области, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.

«Состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов по производству реактивных учебно-тренировочных самолетов, выпускаемых компанией «Leonardo», и оказанию технических услуг», - сказано в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров на уровне экспертов по этому вопросу.

В рамках визита в Баку представители итальянской компании посетили научно-производственное учреждение «Иглим» Миноборонпрома.

Компания «Leonardo» специализируется на производстве различных видов продукции в сфере обороны и безопасности.

Р.Бабаев