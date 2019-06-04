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Оборона 04.06.2019 18:02

Азербайджан планирует наладить совместное производство итальянских реактивных самолетов

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхъя Мусаев и гендиректор действующей в сфере оборонной промышленности итальянской компании «Leonardo» Лоренцо Мариани обсудили совместную реализацию проектов в военно-технической области, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.

«Состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов по производству реактивных учебно-тренировочных самолетов, выпускаемых компанией «Leonardo», и оказанию технических услуг», - сказано в сообщении.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров на уровне экспертов по этому вопросу.

В рамках визита в Баку представители итальянской компании посетили научно-производственное учреждение «Иглим» Миноборонпрома.

Компания «Leonardo» специализируется на производстве различных видов продукции в сфере обороны и безопасности.

Р.Бабаев

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОБОРОНПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]