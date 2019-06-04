Азербайджан планирует наладить совместное производство итальянских реактивных самолетов

Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхъя Мусаев и гендиректор действующей в сфере оборонной промышленности итальянской компании «Leonardo» Лоренцо Мариани обсудили совместную реализацию проектов в военно-технической области, сообщает пресс-служба Миноборонпрома.
«Состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов по производству реактивных учебно-тренировочных самолетов, выпускаемых компанией «Leonardo», и оказанию технических услуг», - сказано в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении переговоров на уровне экспертов по этому вопросу.
В рамках визита в Баку представители итальянской компании посетили научно-производственное учреждение «Иглим» Миноборонпрома.
Компания «Leonardo» специализируется на производстве различных видов продукции в сфере обороны и безопасности.
Р.Бабаев
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