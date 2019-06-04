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Дальнее зарубежье 04.06.2019 20:52

США и Британия смогут устранить разногласия по Huawei и продолжить обмен разведданными - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ситуация вокруг китайской компании Huawei не повлияет на сотрудничество Вашингтона и Лондона в сфере обмена разведданными.

"У нас (с Лондоном) будет соглашение по Huawei и другим вопросам (...) Нам удастся устранить любые разногласия", - заявил он в ходе пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли эти разногласия привести к ограничениям в обмене разведданными между Вашингтоном и Лондоном.

Ранее британские и американские СМИ сообщали, что Трамп может заявить на переговорах в Лондоне, что Вашингтон рассматривает возможность ограничить обмен разведданными между двумя государствами, если Британия продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei над строительством сети 5G в стране.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БРИТАНИЯ, РАЗВЕДКА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]