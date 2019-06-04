Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.06.2019 21:30

Трамп уверен, что Мексика рано или поздно согласится бороться с нелегалами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря введению пошлин на товары из Мексики компании, которые ушли в Мексику из США, вернутся обратно.

"Мексика не должна позволять, чтобы миллионы людей пытались попасть в нашу страну. И Мексика может это прекратить очень быстро. И я думаю, что они сделают это", - сказал американский лидер.

"А если нет, то мы введем пошлины вскоре. И каждый месяц эти пошлины будут повышаться с 5% до 10%, до 15%, до 20%, до 25%, и в результате все эти компании, которые покинули нашу страну и ушли в Мексику, вернутся обратно ", - добавил Трамп.

Он отметил, что безопасность на границах США является одной из самых важных для него задач и что он серьезно настроен бороться с нелегальной иммиграцией.

"Нет ничего более важного, чем (безопасность - ИФ) на границе. Я хочу видеть безопасность на границе", - указал президент США.

"Мексика должна прекратить это вторжение", - добавил Трамп.

В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.

Во вторник Трамп подчеркнул, что считает маловероятным, что в Мехико согласятся на его требования в ближайшие дни - до вступления в силу решения о пошлинах. В то же время он предположил, что когда власти Мексики ощутят на себе последствия пошлин, они согласятся выполнить требования Вашингтона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЕКСИКА, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Трамп считает разработку ядерного оружия самой большой угрозой Трамп: Россия проинформировала о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы Трамп встретился с британской королевой и провел чаепитие с принцем Чарльзом Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - СМИ Пошлины США экономически ослабили Китай, убежден Трамп Алиев принял в Баку представителя Госдепа США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]