Трамп уверен, что Мексика рано или поздно согласится бороться с нелегалами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что благодаря введению пошлин на товары из Мексики компании, которые ушли в Мексику из США, вернутся обратно.
"Мексика не должна позволять, чтобы миллионы людей пытались попасть в нашу страну. И Мексика может это прекратить очень быстро. И я думаю, что они сделают это", - сказал американский лидер.
"А если нет, то мы введем пошлины вскоре. И каждый месяц эти пошлины будут повышаться с 5% до 10%, до 15%, до 20%, до 25%, и в результате все эти компании, которые покинули нашу страну и ушли в Мексику, вернутся обратно ", - добавил Трамп.
Он отметил, что безопасность на границах США является одной из самых важных для него задач и что он серьезно настроен бороться с нелегальной иммиграцией.
"Нет ничего более важного, чем (безопасность - ИФ) на границе. Я хочу видеть безопасность на границе", - указал президент США.
"Мексика должна прекратить это вторжение", - добавил Трамп.
В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.
Во вторник Трамп подчеркнул, что считает маловероятным, что в Мехико согласятся на его требования в ближайшие дни - до вступления в силу решения о пошлинах. В то же время он предположил, что когда власти Мексики ощутят на себе последствия пошлин, они согласятся выполнить требования Вашингтона.
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