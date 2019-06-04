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Дальнее зарубежье 04.06.2019 22:07

Столтенберг назвал решение РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса шагом в неверном направлении

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение Москвы об упрощенном порядке принятия в российское гражданство жителям Донбасса.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины", - заявил он

"Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неправильном направлении", - добавил Столтенберг.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]