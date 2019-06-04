Президент США Дональд Трамп во вторник раскритиковал лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, обвинив их в нежелании добиваться позитивных перемен.

Он сообщил, что отказал во встрече Корбину, хотя тот просил его об этом.

"Я не знаю Джереми Корбина, я никогда с ним не встречался, не говорил с ним. Он хотел встретиться сегодня или завтра, но я решил не делать этого", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

По его словам, он воспринимает Корбина как "негативную силу". "Мне не нравятся критики", - добавил американский президент, пояснив, что предпочитает иметь дело с людьми, которые выполняют конкретные задачи, а не просто выражают мнения.

Говоря о часто критикующем его мэре Лондона, Трамп также сказал, что Хан - это "негативная сила, а не позитивная".

Президент США указал, что мэр британской столицы является источником многих проблем и что он "наносит вред людям своей страны".

Ранее Корбин поддержал протестные акции в Великобритании против визита Трампа. Лидер лейбористов также выступил в защиту мэра Лондона и заявил, что "очень расстроен тем, что мэр Лондона подвергся нападкам".

Слова руководителя Лейбористской партии прозвучали после того, как ранее Трамп раскритиковал мэра Лондона, который, по его словам, "плохо работает" на своем посту. До этого Садик Хан заявлял, что президент США недостоин официального приема в Великобритании, в частности, из-за его расистских высказываний.

Между тем, во вторник во многих городах Великобритании во вторник проходят протесты против Трампа.

Наибольшее число недовольных собралось на Трафальгарской площади и на парламентской площади в Лондоне. Участники акций запустили воздушный шар "малыш Трамп", который представляет собой изображение президента США в виде младенца в подгузнике.

Однако сам Трамп на пресс-конференции во вторник заявил, что видел лишь "очень, очень маленькие группы" протестующих.

"Были тысячи людей, которые веселились на улицах. Но потом я услышал, что это были протесты. И я сказал: "Это протесты? Я не вижу никаких протестов". Я видел только малочисленные протесты, так много "фейковых" новостей", - отметил американский лидер.