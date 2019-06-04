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Дальнее зарубежье 04.06.2019 23:41

Столтенберг приветствует стремление Зеленского добиться мира в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.

"Члены НАТО с нетерпением ожидают вашей оценки конфликта на востоке Украины. Мы видим, что более 13 тыс. человек погибли. И я приветствую ваше стремление закончить конфликт. Потому что украинский народ заслуживает мира", - сказал он на брифинге с Зеленским во вторник в Брюсселе.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ДОНБАСС, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]