Столтенберг приветствует стремление Зеленского добиться мира в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует стремление президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.

"Члены НАТО с нетерпением ожидают вашей оценки конфликта на востоке Украины. Мы видим, что более 13 тыс. человек погибли. И я приветствую ваше стремление закончить конфликт. Потому что украинский народ заслуживает мира", - сказал он на брифинге с Зеленским во вторник в Брюсселе.