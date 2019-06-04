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Оборона 04.06.2019 21:06

Баку и Анкара задействуют порядка 5 тыс. личного состава в учениях в Нахчыване - Минобороны Азербайджана

Порядка 5 тыс. Военнослужащих примут участие на последнем этапе азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство - 2019» в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана.

«Наряду с подразделениями отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции, к учениям будут привлечены до 5 тыс. военнослужащих»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что к учения также привлечено более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

«Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач»,- отмечается в сообщении.

Учения пройдут 7-11 июня в соответствии с «Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией».

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]