Баку и Анкара задействуют порядка 5 тыс. личного состава в учениях в Нахчыване - Минобороны Азербайджана

Порядка 5 тыс. Военнослужащих примут участие на последнем этапе азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство - 2019» в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана.
«Наряду с подразделениями отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции, к учениям будут привлечены до 5 тыс. военнослужащих»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство отмечает, что к учения также привлечено более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.
«Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач»,- отмечается в сообщении.
Учения пройдут 7-11 июня в соответствии с «Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией».
Ф.Исазаде
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