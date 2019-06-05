На встрече в Иерусалиме США и Израиль будут добиваться от России давления на Иран с целью вывода его войск из Сирии - Белый дом

Одной из основных задач для США и Израиля на трехсторонней встрече в Иерусалиме будет попытка убедить Россию в том, чтобы она использовала свое влияние на Иран и вынудила его вывести свои войска из Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Как сообщалось, на конец июня запланирована встреча в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.
Как отметил портал Axios, представитель американской администрации отметил, что "Джон Болтон намерен подчеркнуть в ходе встречи, что Иран не играет в Сирии и в регионе в целом какой-либо положительной роли" и Вашингтон "очень озабочен деятельность иранцев в Сирии".
Израиль, со своей стороны, рассчитывает на сближение по итогам встречи позиций США и России по сирийской проблеме, что позволит достичь соглашения и добиться в результате вывода иранских сил из Сирии, отмечается в сообщении Axios.
В то же время, представитель Белого дома заявил: "Мы убеждены, что иранцы отнюдь не обрадованы самим фактом встречи, а также тем, что Израиль официально принимает у себя американцев и русских, чтобы обсудить Иран. Само по себе согласие России на эту встречу уже является важным".
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