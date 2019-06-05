Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.06.2019 09:17

На встрече в Иерусалиме США и Израиль будут добиваться от России давления на Иран с целью вывода его войск из Сирии - Белый дом

Одной из основных задач для США и Израиля на трехсторонней встрече в Иерусалиме будет попытка убедить Россию в том, чтобы она использовала свое влияние на Иран и вынудила его вывести свои войска из Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Как сообщалось, на конец июня запланирована встреча в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

Как отметил портал Axios, представитель американской администрации отметил, что "Джон Болтон намерен подчеркнуть в ходе встречи, что Иран не играет в Сирии и в регионе в целом какой-либо положительной роли" и Вашингтон "очень озабочен деятельность иранцев в Сирии".

Израиль, со своей стороны, рассчитывает на сближение по итогам встречи позиций США и России по сирийской проблеме, что позволит достичь соглашения и добиться в результате вывода иранских сил из Сирии, отмечается в сообщении Axios.

В то же время, представитель Белого дома заявил: "Мы убеждены, что иранцы отнюдь не обрадованы самим фактом встречи, а также тем, что Израиль официально принимает у себя американцев и русских, чтобы обсудить Иран. Само по себе согласие России на эту встречу уже является важным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, СИРИЯ


Похожие новости


Трамп заверил Израиль в полной поддержке на фоне ситуации в Секторе Газа Госдеп США обозначил на карте Голанские высоты как часть Израиля - СМИ Помпео не смог ответить на вопрос о действиях США в случае аннексии Израилем западного берега Иордана США признали суверенитет Израиля над Голанами Премьер Израиля сокращает визит в США и возвращается на родину США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]