Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 60 человек

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщает Aljazeera.

По данным оппозиционного комитета врачей Судана, число людей, погибших после рейда сил безопасности, достигло, по меньшей мере, 60 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.