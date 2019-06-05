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Дальнее зарубежье 05.06.2019 09:45

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 60 человек

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщает Aljazeera.

По данным оппозиционного комитета врачей Судана, число людей, погибших после рейда сил безопасности, достигло, по меньшей мере, 60 человек.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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Тэги: СУДАН, ДЕМОНСТРАНТЫ, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]