Трамп готов к переговорам с лидером Ирана, но возможность применения США силы против Тегерана сохраняется

Переговоры с Ираном возможны, США к ним готовы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.
"О да, конечно. Я бы предпочел поговорить", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, готов ли он к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани.
В то же время, отвечая на вопрос о возможности вооруженного конфликта с Ираном, Трамп сказал: "Всегда есть шанс. Хочу ли я этого? Нет. Лучше не надо. Но всегда есть шанс".
Президент США отметил, что Иран был "настроен крайне враждебно", когда он пришел к власти.
"Они в то время были террористами номер один в мире, и, возможно, остаются теми же и сегодня", - сказал Трамп.
Между тем ранее Рухани заявлял, что Тегеран готов пойти навстречу США, если Соединенные Штаты откажутся от санкций и захотят сесть за стол переговоров.
"Эта возможность у них будет, если они откажутся от жестоких санкций и будут готовы вернуться за стол переговоров", - сказал он.
На своем сайте президент Ирана подчеркнул, что если США "выберут другой путь и вернутся к соблюдению законов, то иранский народ будет готов (к контактам с США - ИФ)".
В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.
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