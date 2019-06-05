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Регион 05.06.2019 10:26

Трамп готов к переговорам с лидером Ирана, но возможность применения США силы против Тегерана сохраняется

Переговоры с Ираном возможны, США к ним готовы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.

"О да, конечно. Я бы предпочел поговорить", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, готов ли он к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В то же время, отвечая на вопрос о возможности вооруженного конфликта с Ираном, Трамп сказал: "Всегда есть шанс. Хочу ли я этого? Нет. Лучше не надо. Но всегда есть шанс".

Президент США отметил, что Иран был "настроен крайне враждебно", когда он пришел к власти.

"Они в то время были террористами номер один в мире, и, возможно, остаются теми же и сегодня", - сказал Трамп.

Между тем ранее Рухани заявлял, что Тегеран готов пойти навстречу США, если Соединенные Штаты откажутся от санкций и захотят сесть за стол переговоров.

"Эта возможность у них будет, если они откажутся от жестоких санкций и будут готовы вернуться за стол переговоров", - сказал он.

На своем сайте президент Ирана подчеркнул, что если США "выберут другой путь и вернутся к соблюдению законов, то иранский народ будет готов (к контактам с США - ИФ)".

В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]