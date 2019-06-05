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Дальнее зарубежье 05.06.2019 10:44

Трамп отрицает массовые протесты против него в Британии: митинги были в поддержку США и меня

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видел в Великобритании многочисленных протестов против него и Соединенных Штатов в связи с его государственным визитом.

"Я слышал, что против меня в Великобритании будут "массовые" демонстрации, но на самом деле все было наоборот. Большие толпы, которые продажные СМИ ненавидят показывать, собрались в поддержку США и меня. Толпы были большими и полными энтузиазма, в отличие от организованных людей, чьи акции провалились!" - написал Трамп в своем твиттере.

Накануне в Лондоне и ряде других британских городов прошли многотысячные акции протеста в связи с государственным визитом Трампа.

Протестующие запустили шестиметровый воздушный шар "малыш Трамп", изображавший президента США в виде младенца в подгузнике. Кроме того, на Трафальгарской площади можно было увидеть говорящего робота-президента, сидящего на золотом унитазе.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]