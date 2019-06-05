В Республиканской партии критикуют планы Трампа ввести пошлины против товаров из Мексики

Ряд конгрессменов-республиканцев подверг критике намерение президента США Дональда Трампа вскоре ввести пошлины на товары из Мексики, сообщают в среду западные СМИ.
Так, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз выразил "глубокое беспокойство и неодобрение в связи с введением пошлин на торговлю с Мексикой, поскольку этот шаг нанесет ущерб рабочим местам в США".
Он пояснил, что ущерб экономики Техаса от этих пошлин был бы эквивалентен налогообложению в размере $30 млрд.
Лидер сенатского большинства Митч Макконелл после встречи за закрытыми дверями с представителями Белого дома также заявил, что в его окружении идея введения пошлин на мексиканские товары успехом не пользуется.
Как отмечают СМИ, в Республиканской партии также дали понять, что рассматривают возможность блокирования этих пошлин законодательным путем.
При этом сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил журналистам, что Белому дому действительно стоит беспокоиться о такой возможности.
В конце мая Трамп сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена. Суть проблемы, по словам президента США, заключается в том, что власти Мексики позволяют направляющимся в США миллионам нелегалов беспрепятственно пересекать свою территорию.
Во вторник Трамп подчеркнул, что считает маловероятным, что в Мехико согласятся на его требования в ближайшие дни - до вступления в силу решения о пошлинах. В то же время, он предположил, что когда власти Мексики ощутят на себе последствия пошлин, они согласятся выполнить требования Вашингтона.
Трамп также утверждал, что имеет большую поддержку среди республиканцев по вопросу пошлин, а попытки остановить их введение были бы "глупыми".
В настоящее время мексиканские власти ведут в Вашингтоне переговоры в надежде избежать этих пошлин.
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