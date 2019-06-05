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Транспорт и связь 05.06.2019 11:04

РФПИ с арабской DP World намерен участвовать в развитии портовой инфраструктуры Севморпути - Дмитриев

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с арабским портовым оператором DP World намерен участвовать в проектах развития инфраструктуры Северного морского пути, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в среду.

"Да, на портах мы сейчас фокусируемся. Есть в том числе Dubai Ports - наш партнер, который выделил нам много совместных инвестиций, имеет целый план и предложение строительства портовой инфраструктуры для использования на Северном морском пути", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о проектах фонда в портовом секторе.

"У нас уже есть пример привлечения Mubadala в перевалочный терминал в Усть-Луге", - напомнил глава РФПИ.

При этом он оставил без комментариев вопрос о приобретении DP World и РФПИ доли в FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство").

DP World, принадлежащая правительству ОАЭ, владеет 78 портовыми терминалами на шести континентах. Штат компании превышает 36 тыс. человек, которые работают в 103 странах.

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Тэги: РОССИЯ, РФПИ, СЕВМОРПУТЬ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]