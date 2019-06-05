РФПИ с арабской DP World намерен участвовать в развитии портовой инфраструктуры Севморпути - Дмитриев

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с арабским портовым оператором DP World намерен участвовать в проектах развития инфраструктуры Северного морского пути, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в среду.
"Да, на портах мы сейчас фокусируемся. Есть в том числе Dubai Ports - наш партнер, который выделил нам много совместных инвестиций, имеет целый план и предложение строительства портовой инфраструктуры для использования на Северном морском пути", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о проектах фонда в портовом секторе.
"У нас уже есть пример привлечения Mubadala в перевалочный терминал в Усть-Луге", - напомнил глава РФПИ.
При этом он оставил без комментариев вопрос о приобретении DP World и РФПИ доли в FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство").
DP World, принадлежащая правительству ОАЭ, владеет 78 портовыми терминалами на шести континентах. Штат компании превышает 36 тыс. человек, которые работают в 103 странах.
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