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ТЭК 05.06.2019 11:44

"Газпром нефть" постоянно смотрит проекты на зарубежном шельфе, но пока концентрируется на шельфе России

Открытие новых шельфовых месторождений подтолкнуло "Газпром нефть" активнее искать партнеров на шельф, рассказал в интервью "Интерфаксу" член правления, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов компании Андрей Патрушев в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в результате того, что в ходе выполнения физического объема геологоразведочных работ у компании появились новые месторождения на шельфе, созрело более осознанное понимание - как работать с этими активами. "Что нужно настойчивее искать партнеров, чтобы разделить геологические и инвестиционные риски", - сказал Патрушев.

"Мировая практика показывает, что только 10% шельфовых проектов разрабатываются компаниями самостоятельно, слишком высоки риски дорогостоящего поискового бурения. И мы ищем новые варианты долгосрочного сотрудничества на шельфе с российскими и зарубежными компаниями. Как в части совместной разработки месторождений, так и в области технологий", - подчеркнул собеседник агентства.

"Газпром нефть" постоянно смотрит на зарубежные шельфовые проекты, но пока концентрируется на шельфе России, добавил он: "Мы постоянно оцениваем варианты на зарубежном шельфе. Если будет интересный проект за пределами России, обязательно пристально его изучим. Но те задачи, которые мы сейчас решаем на российском арктическом и дальневосточном шельфе, требуют от нас максимальной концентрации сил и компетенций на территории своей страны".

"Зарубежные проекты "Газпрома", безусловно, тоже анализируем. Однако, внутри группы "Газпром" действует четкое разделение на газовый и нефтяной бизнес. Иностранные шельфовые активы "Газпрома", это, в основном, газовые истории. Поэтому, следуя политике группы, для "Газпром нефти" может представлять реальный интерес только шельфовая нефть", - добавил топ-менеджер.

Он также отметил, что в целом в стратегии компании до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ШЕЛЬФ, ПАРТНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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