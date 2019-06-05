Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Белоруссии в 2019 году до 1,8% с 3% в 2018 году, сообщается в опубликованном в среду обновленном страновом экономическом обзоре.

В апреле ВБ прогнозировал, что ВВП Белоруссии в 2019 году может вырасти на 2,2% (в январе ВБ прогнозировал рост на уровне 2,7%).

Также эксперты ВБ значительно ухудшили оценку роста белорусской экономики в 2020-2021 годах. По их прогнозу ВВП Белоруссии в 2020 году сможет вырасти в пределах 1,3% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2021 году - 1,2% (2,1%).

Основной причиной замедления темпов роста белорусской экономики эксперты ВБ считают сочетание "структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось".

При этом "даже такой скромный прогноз (1,8% в 2019 году - ИФ) зависит от частичной - по крайней мере, на уровне 50% - компенсации потерь от проводимого в России так называемого "налогового маневра", считают авторы доклада.

Они поясняют, что реализация налогового маневра в РФ "подразумевает утрату (в Белоруссии - ИФ) экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий".

"Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста", - отмечается в докладе.

Как сообщалось, ВВП Белоруссии в январе-апреле вырос на 1,4%. В 2018 году экономика Белоруссии выросла на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году.

Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.