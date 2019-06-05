Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Белоруссии в 2019 году до 1,8% с 3% в 2018 году, сообщается в опубликованном в среду обновленном страновом экономическом обзоре.
В апреле ВБ прогнозировал, что ВВП Белоруссии в 2019 году может вырасти на 2,2% (в январе ВБ прогнозировал рост на уровне 2,7%).
Также эксперты ВБ значительно ухудшили оценку роста белорусской экономики в 2020-2021 годах. По их прогнозу ВВП Белоруссии в 2020 году сможет вырасти в пределах 1,3% (ранее ожидался рост на 2,4%), в 2021 году - 1,2% (2,1%).
Основной причиной замедления темпов роста белорусской экономики эксперты ВБ считают сочетание "структурной негибкости и ухудшением условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией, где экономической рост будет намного ниже, чем ожидалось".
При этом "даже такой скромный прогноз (1,8% в 2019 году - ИФ) зависит от частичной - по крайней мере, на уровне 50% - компенсации потерь от проводимого в России так называемого "налогового маневра", считают авторы доклада.
Они поясняют, что реализация налогового маневра в РФ "подразумевает утрату (в Белоруссии - ИФ) экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время зачисляются в белорусский бюджет, а также более высокие цены на сырье для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий".
"Без такой компенсации рост может замедлиться еще больше из-за возможной корректировки объема производства в нефтехимическом секторе, а потерю доходов необходимо будет компенсировать дополнительной корректировкой в фискальном секторе, по причине выполнения обязательств по погашению долга, что скажется на темпах экономического роста", - отмечается в докладе.
Как сообщалось, ВВП Белоруссии в январе-апреле вырос на 1,4%. В 2018 году экономика Белоруссии выросла на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году.
Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на уровне 4%.
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ
Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат»
Цены на нефть снижаются на сигналах роста запасов в США, Brent подешевела до $61,8 за баррель
"Сокар энергоресурс" купил 80% акций Антипинского НПЗ - СБЕРБАНК
Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть для Азии, снизит для Европы и США
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви