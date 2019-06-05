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Внутренняя политика 05.06.2019 11:46

Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» (Слава) министра обороны Закира Гасанова, сообщает сайт главы государства.

Гасанов удостоен награды "за заслуги по повышению боеготовности Вооруженных сил Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОРДЕН, НАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]