Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Шохрат» (Слава) министра обороны Закира Гасанова, сообщает сайт главы государства.
Гасанов удостоен награды "за заслуги по повышению боеготовности Вооруженных сил Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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