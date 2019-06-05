Для месторождения Центральное на шельфе Каспия пока более эффективен налоговый режим СРП, но при запуске проекта общий налоговый режим с льготами может стать выгоднее, считает член правления, заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев.

""Газпром" поручил нам заниматься оперативным управлением в СП по Центральному, в совете директоров "ЦентрКаспнефтегаз" есть представители "Газпром нефти". Мы занимаемся управлением, согласовывая решения с материнской компанией. Вариант, при котором доля "Газпрома" в Центральном перешла бы в "Газпром нефть", нами изучается, но пока никаких решений не принято", - сказал он в интервью "Интерфаксу" в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"На этом проекте пока не установлен окончательно режим налогообложения. Он может быть выбран в качестве одного из вариантов (наравне с текущим режимом) после завершения программы ГРР при подаче документов на разработку проекта. С моей точки зрения, наиболее эффективным в данный момент стал бы режим СРП - возможность его применения обусловлена наличием межправсоглашения между Россией и Казахстаном в части совместной разработки данного месторождения. Однако поскольку Россия рассматривает новые меры стимулирования добычи на шельфе, не исключено, что в момент запуска проекта общий налоговый режим будет более выгодным", - добавил он.

По словам Патрушева, для Центрального определен период разведки - 6 лет. В текущем году планируется переинтерпретация сейсмических данных и камеральные работы. Лицензия предполагает бурение двух поисковых скважин. Первую нужно пробурить до 2022 года. После этого будет приниматься решение о бурении второй скважины.

Лицензия на разработку структуры Центральная в пределах российского сектора акватории Каспийского моря рядом с Казахстаном принадлежит "ЦентрКаспнефтегазу" (СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" на паритетных условиях). "ЦентрКаспнефтегаз" по итогам геологоразведки открыл месторождение с запасами 169,1 млн тонн нефти. Согласно договоренностям России и Казахстана, после открытия месторождения было создано совместное предприятие - ООО "Нефтегазовая компания Центральная" (НГКЦ), где "КазМунайГайзу" и "ЦентрКаспнефтегазу" принадлежит по 50%.

В 2017 году "Газпром"поручил своей нефтяной дочерней компании "Газпром нефть" заниматься проектом разработки структуры Центральная.