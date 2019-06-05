Иран может разработать ядерное оружие в срок от шести до восьми месяцев, утверждает бывший высокопоставленный сотрудник МАГАТЭ

Соседи Ирана недооценивают угроз, исходящих из Тегерана, считает бывший руководитель департамента ядерной безопасности МАГАТЭ и бывший заместитель руководителя этой организации Олли Хейнонен.

"Израильтянам следует волноваться, у стран (Персидского) Залива также есть поводы для беспокойства. Как вы можете обеспечить свою безопасность, если у Ирана появятся ядерные возможности?" - сообщил он в интервью, фрагмент которого был передан в среду в эфире израильской армейской радиостанции "Галей Цахал".

По его словам, Иран может разработать ядерное оружие в срок от шести до восьми месяцев.

Ожидается, что полностью интервью О.Хейнонена выйдет в эфир "Галей Цахал" в четверг.

Ранее в иранском руководстве неоднократно заявляли о том, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерное оружие. Так, в конце мая руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи написал в своем Twitter, что страна не планирует разрабатывать ядерное оружие, так как это сопряжено с большими расходами и противоречит религиозным убеждениям.

"Некоторые говорили, что мы будем создавать ядерное оружие, но никогда не будем его использовать! Это неверно! Потому что это множество бесполезных расходов, и враг знает, что мы его не используем", - написал он в Twitter.

По словам иранского лидера, у Ирана есть технологические возможности для получения ядерного оружия, но он не станет его разрабатывать по религиозным соображениям.

"Наши научные и технологические возможности в области ядерных исследований находятся на высоком уровне, но мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Не из-за США, а потому, что мы считаем, что это запрещено религией", - отметил он.

1ар де