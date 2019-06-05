Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил об усилении угрозы возникновения войны в Венесуэле и регионе Персидского залива и обвинил США и НАТО в стремлении любой ценой расширить сферы своего влияния.
"Миллионы людей в различных уголках мира столкнулись с угрозой войны. События в Сирии, Венесуэле, а также обостряющаяся на наших глазах обстановка в Персидском заливе - Иран - наглядное тому подтверждение", - сказал Лебедев в среду на заседании Совета министров обороны (СМО) стран СНГ.
По его оценке, "в результате деструктивных действий известных центров силы происходит опасное накопление конфликтного потенциала в международных отношениях, девальвируются механизмы и договорённости о контроле над вооружениями, милитаризируется информационное пространство, возникают новые очаги напряжённости".
Лебедев отметил, что заседание СМО СНГ проходит на фоне "весьма сложной" международной обстановки.
"Региональная и глобальная безопасность сегодня рушится из-за настойчивых попыток США и НАТО доминировать в современном мире, расширять сферу своего влияния любой ценой", - подчеркнул Лебедев.
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