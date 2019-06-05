Снижение прогноза ВБ по росту ВВП РФ в 2019г до 1,2% техническое, динамика может превысить 1,3% - Орешкин

Понижение Всемирным банком прогноза по росту ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,2% носит технический характер и во многом связано со снижением ожиданий роста мировой экономики до 2,6% с 2,9%, Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что рост российской экономики может превысить прогнозные 1,3%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Если посмотрите на наш прошлогодний прогноз, то мы говорили, что будет слабая динамика мировой экономики. Никто нам не верил. Прогнозы, которые были у МВФ и Всемирного банка осенью прошлого года, они все предполагали высокие темпы роста глобальной экономики. Сейчас эти показатели пересматриваются по глобальной экономике, и так технически устроены прогнозы всех крупных международных организаций, которые глубоко не погружаются в анализ экономической динамики, что в целом это приводит к пересмотру всех показателей (по разным странам - ИФ)", - прокомментировал министр пересмотр прогнозов Всемирного банка.
"Еще раз повторю - наше видение уже не меняется достаточно долгий период времени - наш прогноз 1,3%, и есть вероятность, что цифра по итогам года окажется выше", - добавил Орешкин.
"Поэтому, то, что произошло - прогноз Всемирного банка по глобальной экономике просто стал ближе к тому, что мы ожидали. Для нас здесь никакой новизны и новых вводных нет", - сказал министр.
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