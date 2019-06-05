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Внешняя политика 05.06.2019 13:33

Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ

Страны СНГ совместно ищут новые способы противостояния международному терроризму, который становится фактически "сетевой" организацией, использующей новейшие информационные технологии, заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Серьезным вызовом в общей системе безопасности стал международный терроризм, который приобретает все более изощренные формы, консолидирует различные направления противоправной деятельности, расширяет свои масштабы и географию и охватывает новые сферы", - сказал Лебедев, выступая в среду в Анапе на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

По его оценке, одна из тревожных особенностей нынешней ситуации заключается в том, "что международный терроризм мимикрирует, изменяется, становится все в большей степени сетевой организацией, использует для достижения своих разрушительных целей новейшие информационные технологии".

"Это побуждает нас к совместному поиску новых путей и способов противостояния ему", - заявил Лебедев.

Применительно к Содружеству он особо отметил "тревожную обстановку в Афганистане, где после поражения в Сирии и Ираке концентрируются многие боевики и других террористических формирований, что представляет реальную угрозу безопасности ряда центральноазиатских государств СНГ".

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]