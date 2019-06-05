МВФ ухудшил прогнозы роста ВВП КНР на 2019-20гг из-за негативных последствий торговой войны

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы роста ВВП Китая на 2019-2020 гг., отметив, что торговая война с США смещает баланс рисков для экономики в сторону понижения.
Согласно новому прогнозу МВФ, китайский ВВП увеличится на 6,2% в текущем году и на 6% в следующем году. Ранее фонд оценивал подъем ВВП соответственно в 6,3% и 6,1%.
"Китай и его торговые партнеры должны конструктивно работать над исправлением недостатков в торговой системе", - говорится в заявлении фонда по итогам работы его миссии в КНР.
В то же время, эксперты МВФ считают, что властям КНР не потребуется принимать дальнейшие меры для стимулирования экономического подъема в случае, если не произойдет "нового повышения пошлин или значительного ослабления роста".
Эскалация торгового спора со Штатами, которые подняли пошлины на широкий круг китайских товаров, а также ограничили бизнес ряда компаний, включая Huawei Technologies Co., оказывает негативное давление на китайскую экономику.
Тем не менее, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что динамика экономики страны остается приемлемой при устойчивом росте, увеличении занятости и доходов граждан, а также стабильной инфляции.
"У Китая есть достаточные условия, возможности и уверенность для того, чтобы преодолеть различные риски", - цитирует Си Цзиньпина китайское издание Peoples Daily.
Эксперты фонда отметили прогресс, достигнутый Пекином в проведении рыночных реформ, которые, как ожидается, позволят рынкам играть более важную роль в экономике.
ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4% в годовом выражении. Темпы подъема соответствуют уровню четвертого квартала 2018 года и являются минимальными с первого квартала 2009 года.
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