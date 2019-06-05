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Регион 05.06.2019 15:00

Правительство Украины обяжет "Нафтогаз" снизить для населения цены на газ

Кабинет министров Украины утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, установив ее на уровне около 8 тыс. гривен за 1 тыс. куб/м на июнь, и 7,7 тыс. гривен - на июль, заявил премьер Владимир Гройсман.

По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.

"Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением... газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле - 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", - сказал Гройсман на заседании правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НАСЕЛЕНИЕ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]