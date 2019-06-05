Кабинет министров Украины утвердит решение, которым обяжет НАК "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения, установив ее на уровне около 8 тыс. гривен за 1 тыс. куб/м на июнь, и 7,7 тыс. гривен - на июль, заявил премьер Владимир Гройсман.
По его мнению, "Нафтогаз" установил для населения на июнь цены на газ, превышающие уровень рыночных цен.
"Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением... газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн, в июле - 7,7 тыс. грн а не 8,8 тыс. грн. Это сегодня тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене", - сказал Гройсман на заседании правительства.
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