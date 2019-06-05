Проблемы с загрязнением нефтепровода "Дружба" и последующие переговоры с Белоруссией о компенсации потерь не отразятся на переговорах с этой страной по цене на газ, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"На это никак не повлияет, на них не отразится, это разные сюжеты. Загрязнение нефти - это загрязнение, с ним борются, компании принимают участие в этом процессе", - сказал он.

Согласно договоренностям двух стран, Россия и Белоруссия должны к 1 июля 2019 года договориться о ценах на газ с 2020 года.

По словам Яновского, переговоры идут, и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. "Переговоры идут. Успеем", - сказал он.

Как сообщалось, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу).

До возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба" вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях.