Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.912 RUR   0.026 GBR   2.1525 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.12 -0.38 Brent 61.30 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.06.2019 14:22

Проблемы с загрязнением "Дружбы" не отразятся на переговорах о цене на газ для Белоруссии - Минэнерго РФ

Проблемы с загрязнением нефтепровода "Дружба" и последующие переговоры с Белоруссией о компенсации потерь не отразятся на переговорах с этой страной по цене на газ, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"На это никак не повлияет, на них не отразится, это разные сюжеты. Загрязнение нефти - это загрязнение, с ним борются, компании принимают участие в этом процессе", - сказал он.

Согласно договоренностям двух стран, Россия и Белоруссия должны к 1 июля 2019 года договориться о ценах на газ с 2020 года.

По словам Яновского, переговоры идут, и шансы на то, что к концу июня будет выработано решение, остаются. "Переговоры идут. Успеем", - сказал он.

Как сообщалось, в соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ ($70 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу).

До возникновения проблемы качества нефти в нефтепроводе "Дружба" вопрос будущей цены на газ активно обсуждался чиновниками двух стран на разных уровнях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Белорусский премьер Румас вылетел в Москву на переговоры по нефти Путин и Лукашенко пока не контактировали по вопросу поставок нефти из Казахстана в Белоруссию - Песков Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Общая память о войне должна укреплять стратегическое партнерство РФ и Белоруссии - Лукашенко Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование Экспорт нефти из РФ в направлении Белоруссии идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]