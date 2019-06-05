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Спорт 05.06.2019 13:50

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино избран на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола в ходе Конгресса ФИФА в Париже.

"Спасибо всем, моим друзьям и врагам, членам ФИФА, моим заместителям. Мы продолжим работать на благо футбола", - сказал Инфантино в ходе своего выступления.

Швейцарский функционер Инфантино будет занимать пост до 2023 года. Он возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

Ранее пост занимал Зепп Блаттер, который в декабре 2015 года был отстранен из-за причастности к коррупционному скандалу внутри ФИФА.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФИФА, ИНФАНТИНО, ПЕРЕИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]