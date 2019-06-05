Отношения России и Турции в сфере реализации проекта строительства газопровода "Турецкий поток" застрахованы от влияния экономического спада в Турции, уверено Минэнерго РФ.

По словам заместителя министра Анатолия Яновского, реализация этого проекта не пострадает от резкого сокращения поставок газа в Турцию. "Не пострадает, он идет полностью в графике", - сказал он.

"Отношения ( двух стран - ИФ) абсолютно нормальные", - добавил чиновник.

Как сообщалось, Турция в I квартале сократила покупку российского газа на 43% - до 4,522 млрд куб. м. Это самый минимальный объем за текущее десятилетие. Ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году - 4,323 млрд куб. м.

Турция страдает от валютного и экономического кризиса, который снижает покупательскую способность экономики. С другой стороны, республика пользуется выгодами диверсификации поставок, наращивая закупки газа в Азербайджане, а также на мировом рынке - в виде СПГ.

С начала года (по данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции, EPDK) поставки СПГ в страну превысили поставки газа по трубопроводам из России (в 2018 году поставки "Газпрома" были больше, чем суммарный импорт СПГ). В январе 2019 года из России Турция получила 1,837 млрд куб. м, а в сжиженном виде - 2,34 млрд куб.м, в феврале - 1,214 млрд куб. м и 1,693 млрд куб. м соответственно.

Кроме того, Турция требует снижения цены на российский газ.