Правительство РФ хочет поддержать газовые проекты Роснефти на шельфе Венесуэлы

Правительство РФ предлагает признать стратегическими газовые проекты "Роснефти"в Венесуэле и содействовать их реализации, несмотря на тяжелую экономическую и социальную ситуацию в стране.
Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. Согласно документу, соглашение РФ и Венесуэлы о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов от 10 сентября 2009 года предлагается дополнить проектами "Роснефти" - Патао и Мехильонес.
"Стороны создают благоприятные и недискриминационные условия и оказывают содействие публичному акционерному обществу "Нефтяная компания Роснефть" и компании "Групо Роснефть С.А." в реализации проекта по разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес района Марискаль Сукре на континентальном шельфе Боливарианской республики Венесуэла", - говорится в документе.
Как сообщалось, в декабре 2017 года "Роснефть" и министерство нефти Венесуэлы подписали резолюцию о планах разработки месторождений Мехильонес и Патао проекта Марискаль Сукре на шельфе. Компания через свое дочернее общество владеет 100%-ной долей в проекте с возможностью экспортировать весь объем добываемого газа за вычетом роялти, выплачиваемого в натуральной форме. Следующий этап реализации проекта включает выполнение концептуального и базового проектирования, после чего планируется принятие финального инвестиционного решения относительно участия НК в разработке месторождений - в 2020 году.
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