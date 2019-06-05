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Дальнее зарубежье 05.06.2019 17:35

Renault и Nissan выявили незаконную трату Гоном средств альянса в размере 11 млн евро

Внутренняя проверка, проведенная совместно автопроизводителями Renault и Nissan, выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Это "определенные траты" бывшего главы альянса Карлоса Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям, отмечают в Renault.

Результаты проверки выявили недостатки "в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов" в RNBV, говорится в заявлении Renault.

Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV в среду, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.

"Правительство Франции передаст все данные судебным властям, и иск будет подан, - сказал министр. - Государство сделает все необходимое как акционер Renault".

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, АЛЬЯНС, ПРОВЕРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]