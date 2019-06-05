Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть для Азии, снизит для Европы и США

Саудовская Аравия в июле увеличит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Азии, при этом стоимость большинства видов топлива для покупателей из США и европейских государств снизится, сообщила госкомпания Saudi Aramco.
Наиболее значительно для азиатских клиентов подорожают сорта Arab Light и Arab Heavy - на $0,6 за баррель. В результате их цена будет соответственно на $2,7 за баррель и на $0,75 за баррель выше стоимости корзины нефти Омана и Дубая.
Для стран Северо-Западной Европы снижение цен со следующего месяца составит $1-1,2 за баррель.
Для покупателей из государств Северо-Западной Европы саудовская нефть подешевеет на $0,1-0,4 за баррель, при этом цена Arab Extra Light не изменится.
Между тем для клиентов из США большинство сортов нефти в июле подешевеют на $0,3 за баррель, в то время как цена сорта Arab Extra Light увеличится на аналогичную величину.
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