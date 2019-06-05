Google обжаловал решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции в надежде отменить штраф за нарушения антимонопольного законодательства при составлении рекламных контрактов, пишет The Daily Telegraph.

Представитель Google подтвердил данную информацию.

Европейская комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро в марте за то, что компания пыталась воспрепятствовать размещению рекламы конкурентов в сервисе AdSense for Search. Этот сервис позволяет встраивать поисковик Google в сторонние сайты. Google заключала соглашения с такими сайтами, по которым в результатах поиска выдавалась реклама на собственные сервисы Google.

Это стало третьим штрафом в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Отмечается, что апелляции на предыдущие два штрафа также рассматривает Европейский суд общей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США планирует начать проверку в отношении Google на предмет возможного нарушения компанией антимонопольного законодательства в Соединенных Штатах.