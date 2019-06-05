Соглашение о транзите газа через Украину должно быть взаимовыгодным - Медведев

Россия не отказывалась от продления договора на транзит газа с Украиной, но подобное сотрудничество должно быть взаимовыгодным, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы, и конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - сказал российский премьер на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.
"То есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут и загоняют ситуацию в тупик, определения того, каким образом будет управляться газотранспортная система Украины, и ряда других вопросов", - пояснил Медведев.
Он выразил надежду на прагматичный подход нового украинского руководства к этому вопросу. "Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, связанные с достижением таких нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями. И тогда такого рода транзит сохранится", - сказал премьер.
"Каждое государство должно блюсти свои экономические интересы, и мы понимаем озабоченность Словакии по поводу того, что будет происходить с транзитными доходами в случае исчезновения соответствующего транзитного сообщения и поставок из России в Европу через Украину", - сказал Медведев.
При этом он подчеркнул, что на переговорах с Пеллегрини еще раз подтвердил необходимость поиска пунктов сотрудничества по поводу подключения Словакии к "Северному потоку-2" и к "Турецкому потоку".
"Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream, как, собственно, к "Турецкому потоку", - сказал премьер.
Такого рода обсуждения между министрами, заметил глава правительства, ведется.
"И сегодня об этом был разговор. Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать", - сказал Медведев.
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