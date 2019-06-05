Европейская комиссия может оштрафовать Италию из-за крупного госдолга на 3 млрд евро

Еврокомиссия официально уведомила Италию о начале процедуры против страны в связи с наличием значительного государственного дефицита, передают в среду западные СМИ.
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в результате этой процедуры итальянским властям может грозить штраф в размере более 3 млрд евро.
"Мы пришли к выводу, что процедура, связанная с чрезмерным дефицитом и долгом, оправдана для Италии", - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
В настоящий момент государственный долг Италии достигает 2,3 трлн евро, или 132,2% от ВНП страны.
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ
Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат»
НОВАТЭК, Газпромбанк и Sinopec подписали условия создания СП по торговле СПГ в Китае
Россия и Китай подписали генконтракт на строительство двух блоков АЭС "Сюйдапу"
Итальянская Saipem получила контракт на $6 млрд на строительство СПГ-завода в Мозамбике
Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви