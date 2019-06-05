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Дальнее зарубежье 05.06.2019 17:02

Европейская комиссия может оштрафовать Италию из-за крупного госдолга на 3 млрд евро

Еврокомиссия официально уведомила Италию о начале процедуры против страны в связи с наличием значительного государственного дефицита, передают в среду западные СМИ.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в результате этой процедуры итальянским властям может грозить штраф в размере более 3 млрд евро.

"Мы пришли к выводу, что процедура, связанная с чрезмерным дефицитом и долгом, оправдана для Италии", - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В настоящий момент государственный долг Италии достигает 2,3 трлн евро, или 132,2% от ВНП страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, ДОЛГ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]