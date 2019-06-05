Европейская комиссия может оштрафовать Италию из-за крупного госдолга на 3 млрд евро

Еврокомиссия официально уведомила Италию о начале процедуры против страны в связи с наличием значительного государственного дефицита, передают в среду западные СМИ.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что в результате этой процедуры итальянским властям может грозить штраф в размере более 3 млрд евро.

"Мы пришли к выводу, что процедура, связанная с чрезмерным дефицитом и долгом, оправдана для Италии", - сказал журналистам вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В настоящий момент государственный долг Италии достигает 2,3 трлн евро, или 132,2% от ВНП страны.