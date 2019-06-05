"Сокар энергоресурс" купил 80% акций Антипинского НПЗ - СБЕРБАНК

Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ, говорится в сообщении Сбербанка.
Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.
Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит "Сокар Раша Инвестментс", остальные 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.
"Азербайджанская нефтяная компания SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности", - отмечается в сообщении.
Тем не менее, азербайджанская компания будет обеспечивать институциональную экспертизу и операционное управление заводом.
Антипинский НПЗ до продажи Сбербанку являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.
Основным кредитором группы "Новый поток" является Сбербанк. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк, Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.
В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.
Использование террористами новых форм действий и информтехнологий требует поиска иных путей борьбы с ними - глава Исполкома СНГ
Военная угроза усиливается в Венесуэле и Персидском заливе - секретарь СНГ
Президент Азербайджана наградил министра обороны орденом «Шохрат»
Инфантино переизбран президентом ФИФА
Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro, откажется от iTunes
Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 100 человек, утверждает оппозиция
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае выросли лишь на 0,4%, до 28,739 тыс. машин
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви