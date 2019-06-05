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ТЭК 05.06.2019 16:11

"Сокар энергоресурс" купил 80% акций Антипинского НПЗ - СБЕРБАНК

Совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ, говорится в сообщении Сбербанка.

Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 60% "Сокар Энергоресурс" принадлежит "Сокар Раша Инвестментс", остальные 40% - "СБК Комплект" Сбербанка.

"Азербайджанская нефтяная компания SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, азербайджанская компания будет обеспечивать институциональную экспертизу и операционное управление заводом.

Антипинский НПЗ до продажи Сбербанку являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.

Основным кредитором группы "Новый поток" является Сбербанк. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк, Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.

В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НПЗ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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