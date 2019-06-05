Цены на нефть снижаются на сигналах роста запасов в США, Brent подешевела до $61,8 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ходе сессии в среду на сигналах значительного роста запасов топлива в США при сохранении рисков сокращения спроса на фоне торговой войны.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,2 (0,32%) - до $61,77 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,53 (0,99%) - до $52,95 за баррель.

Как стало известно накануне из данных Американского института нефти (API), собираемых на добровольной основе, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей, тогда как совокупные резервы бензина и дистиллятов подскочили на 9 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы в среду министерством энергетики США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

"Понижательное давление возвращается, - говорит аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Растущие запасы нефти в Соединенных Штатах доставляют немало головной боли "быкам".