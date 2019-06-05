Костин: санкции США - это надолго

РФ показала устойчивость к внешним ограничениям, но санкции, особенно со стороны США, - это надолго, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"К сожалению, приходится констатировать, что геополитическая напряженность вокруг нашей страны не ослабевает. Основной целью санкций было заявлено ослабление экономики России, подрыв позиций российских экспортеров на мировых рынках. Убежден, что эти цели не будут никогда достигнуты", - сказал Костин, выступая в среду на годовом собрании акционеров ВТБ.

"Вместе с тем, было бы неразумно недооценивать применяемые против нас финансово-экономические ограничительные меры", - отметил глава ВТБ.

"Нет сомнений, что санкции, прежде всего американские, - это надолго. Поэтому для меня, как для руководителя банка, направление действий очевидно - это дальнейшая оптимизация нашей бизнес-модели, улучшение эффективности расходов, последовательная работа по совершенствованию продуктов и услуг, улучшение финансовых показателей, рост акционерной стоимости и дивидендов", - сказал Костин, подчеркнув, что основной площадкой для ВТБ продолжает оставаться Россия.

"Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, экономика России в прошлом году продемонстрировала неплохую динамику, безусловным позитивным достижением остается высокий уровень макроэкономической стабильности", - отметил глава ВТБ.