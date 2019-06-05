Продажи автомобилей Lada в РФ в мае выросли лишь на 0,4%, до 28,739 тыс. шт., говорится в сообщении АО "АвтоВАЗ".

В январе-мае 2019 года в России было реализовано 143,418 тыс. автомобилей Lada (+3,6%).

Как отмечается в сообщении, доля Lada на российском рынке по собственной оценке компании на конец мая составила "около 21%".

"АвтоВАЗ" отмечает, что первое место среди модельного ряда компании по продажам в мае занимает Lada Granta - в мае было продано 11,095 тыс. машин этого семейства. "Рост продаж по сравнению с маем 2018 года составил 30,7%. Lada Granta лидирует как в масштабах бренда, так и в целом по рынку России. За пять месяцев продано 52,373 тыс. автомобилей модельного ряда Lada Granta", - указывает компания.

Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга продаж марки. В мае реализовано 8,818 тыс. автомобилей (+14,9%), с начала года - 46,837 тыс. автомобилей (динамики при этом не приводится, однако в январе-мае 2018 г. было реализовано 39,792 тыс. машин данной модели - таким образом, рост составил 17,7%).

Данных по продажам других моделей в компании не приводят.