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СНГ 05.06.2019 18:10

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае выросли лишь на 0,4%, до 28,739 тыс. машин

Продажи автомобилей Lada в РФ в мае выросли лишь на 0,4%, до 28,739 тыс. шт., говорится в сообщении АО "АвтоВАЗ".

В январе-мае 2019 года в России было реализовано 143,418 тыс. автомобилей Lada (+3,6%).

Как отмечается в сообщении, доля Lada на российском рынке по собственной оценке компании на конец мая составила "около 21%".

"АвтоВАЗ" отмечает, что первое место среди модельного ряда компании по продажам в мае занимает Lada Granta - в мае было продано 11,095 тыс. машин этого семейства. "Рост продаж по сравнению с маем 2018 года составил 30,7%. Lada Granta лидирует как в масштабах бренда, так и в целом по рынку России. За пять месяцев продано 52,373 тыс. автомобилей модельного ряда Lada Granta", - указывает компания.

Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга продаж марки. В мае реализовано 8,818 тыс. автомобилей (+14,9%), с начала года - 46,837 тыс. автомобилей (динамики при этом не приводится, однако в январе-мае 2018 г. было реализовано 39,792 тыс. машин данной модели - таким образом, рост составил 17,7%).

Данных по продажам других моделей в компании не приводят.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВТОВАЗ, ПРОДАЖИ, МАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]