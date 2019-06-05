Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 100 человек, утверждает оппозиция

По меньшей мере, 100 человек стали жертвами разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, сообщает в среду телерадиокорпорация BBC со ссылкой на оппозицию.

Отмечается, что десятки тел были обнаружены в реке Нил, протекающей близ Хартума. Ранее сообщалось о 60 жертвах.

В военном совете Судана пообещали провести расследование по факту произошедшего.

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.