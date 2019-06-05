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Дальнее зарубежье 05.06.2019 18:44

В палате представителей США вновь звучит тема российского вмешательства в американские выборы

Российские власти, скорее всего, попытаются повлиять на президентские выборы в США в 2020 году с помощью фейковых видео, считает председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф.

"Русские, возможно, считают, что если они будет действовать совершенно неприкрыто, то риски, сопряженные с ответным ударом, будут просто слишком большие", - сказал Шифф, выступая в Совете по международным отношениям.

"Но есть и другие способы нанести потенциально более значительный ущерб, чем хакерские атаки с публикацией похищенных материалов", - отметил конгрессмен, которого цитирует в среду радиостанция "Голос Америки".

Шифф утверждал, что его особенно беспокоят возможности сфальсифицированных видео, так называемых "глубинных фейков", которые можно легко опубликовать в социальных сетях, где они будут быстро распространяться.

Законодатель предположил, что "тщательно продуманные, спорные фейковые видео" могут оказаться "чрезвычайно разрушительными и чрезвычайно влиятельными". Риск усиливается, потому что если видео изготовлено качественно, то может быть трудно доказать, что это фальшивка и найти его источник, признал он.

"Вы никогда не сможете полностью отбросить длительное негативное впечатление, которое вы получите", - полагает конгрессмен.

Ожидается, что комитет по разведке нижней палаты конгресса проведет слушания по "глубинным фейкам" 13 июня.

Россия категорически отвергает обвинения в том, что она вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, и заявляет, что никоим образом не будет вмешиваться в избирательную кампанию 2020 года.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОНГРЕССМЕН, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]