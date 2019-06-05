Выручка ФИФА в 2015-2018 гг достигла рекордных $6,4 млрд

Выручка Международной федерации футбола (ФИФА) в последнем четырехлетнем цикле (2015-2018 годы) достигла исторического рекорда в $6,421 млрд, говорится в финансовом отчете организации.
Показатель вырос на 14% по сравнению с предыдущим циклом благодаря увеличению доходов от продажи прав на телетрансляции и маркетинговых прав, а также билетов на матчи.
При этом львиная доля выручки пришлась на 2018 год, когда в России состоялся финальный этап Чемпионата мира по футболу - $4,64 млрд. В 2017 году показатель составил $734 млн, в 2016 - $502 млн, в 2015 - $544 млн.
Объем расходов и инвестиций ФИФА в 2015-2018 годах составил $5,368 млрд, включая расходы в размере $2,566 млрд на проведение 32 различных турниров и мероприятий, а также $1,67 млрд инвестиций в развитие организации и образовательные программы.
Доналоговая прибыль ФИФА за минувший цикл составила $1,05 млрд, причем прибыль за 2018 год ($1,75 млрд) превысила совокупные убытки за предыдущие три года.
Объем финансовых резервов организации, впервые опустившийся ниже $1 млрд в 2017 году, увеличился до рекордных $2,7 млрд на конец декабря 2018 года. Ожидалось, что показатель составит $1,6 млрд.
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