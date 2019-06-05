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Регион 05.06.2019 19:24

Украина может рассчитывать на ЕС и остается его союзником - Туск

Евросоюз остается надежным союзником Украины, заявил в среду президент Европейского совета Дональд Туск на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Европа не может быть в безопасности без безопасности на Украине. Проще говоря, не может быть Европы без Украины. Украина может рассчитывать на ЕС, как и всегда. Мы являемся и останемся вашим лучшим другом и верным союзником", - сказал Туск.

Он также приветствовал прошедшие на Украине президентские выборы, назвав их честными, и выразил удовлетворение проходящими в стране реформами.

"Как я говорил и повторил сегодня: честные и свободные выборы - это лучшее доказательство того, что Украина уже смогла достичь", - сказал Туск.

"На нашей сегодняшней встрече я подтвердил поддержку ЕС Украине и ее народу, которые совершили значительный прогресс в реформах в стране с момента революции достоинства пять лет назад", - добавил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ЕС всегда будет нацелен на помощь Украине в укреплении демократии и принципа верховенства закона, борьбе с коррупцией, стабилизации экономики и реформах энергетического сектора.

"Сильная и демократичная Украина входит в сферу интересов Европейского Союза", - сказал политик.

Кроме того, Туск подтвердил, что саммит ЕС-Украина пройдет 8 июля в Киеве, как и было запланировано. "Наше общее решение - провести саммит как запланировано. И мы также договорились сохранять тесный контакт с президентом (Зеленским)", - сказал глава Евросовета.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]