Alibaba вложит в СП по e-commerce $100 млн, Mail.ru - $182 млн, РФПИ $100 млн без учета опциона

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group и Mail.ru Group суммарно инвестируют в совместное предприятие в области электронной коммерции около $382 млн без учета реализации опциона РФПИ на покупку дополнительных акций компании.

В среду РФПИ, Alibaba, "Мегафон"и Mail.ru Group подписали обязывающую документацию по созданию совместного предприятия в России и СНГ - "AliExpress Россия". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство сторон о совершении сделки, сообщается в совместном пресс-релизе участников сделки.

По ее условиям, Alibaba Group инвестирует в СП $100 млн и свой бизнес AliExpress в РФ, Mail.ru Group вложит $182 млн и бизнес электронной коммерции Pandao, РФПИ - $100 млн.

В рамках сделки ПАО "Мегафон" продаст 9,97% экономической доли в Mail.ru Group китайскому холдингу Alibaba - в обмен на 24,3% экономической доли в СП.

Доли в "AliExpress Россия" на момент закрытия сделки будут распределены следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у МегаФона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%.

После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group.

В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "МегаФона".

Совместным предприятием будут управлять два генеральных со-директора - от Alibaba Group и от Mail.ru Group. В совет директоров "AliExpress Россия" войдут представители партнеров совместного предприятия.

Осенью прошлого года было подписано рамочное соглашение о создании СП китайского гиганта Alibaba, РФПИ, Mail.ru Group и "Мегафона". Mail.Ru передаст в СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

В конце мая 2019 г. стороны подали ходатайство в ФАС о создании СП, получив в июне разрешение на совершение сделки, сообщал "Интерфаксу" источник.